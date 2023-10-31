У Києві відновили рух під мостом, на якому обвалилися балки (фото)

Автомобілі вільно курсують по всіх смугах під мостовим простором

У вівторок, 31 жовтня, відновився рух під Дегтярівським мостом, прольоти якого впали у вересні цього року під час реконструкції. На даний момент підрядна організація завершила монтаж 28 балок, і це дозволило відновити рух під мостом.

Про це повідомляє низка київських Телеграм-каналів. Так, Дігтярівський міст розташований у Шевченківському районі столиці на перетині вулиць Дегтярівської, Олени Теліги та Олександра Довженка.

Місце розташування мосту

На даний момент під мостом відновився активний рух тільки для автотранспорту — пішоходи тут поки що ходити не можуть. Тротуари під мостом огородили сигнальними стрічками, бо комунальники ще не встигли покласти асфальт.

Рух під мостом відновлено

Рух під мостом відновлено

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 30 вересня поточного року, під час ремонту Дегтярівського мосту впало відразу кілька прольотів. У КМДА зазначили, що під час обвалення ніхто не постраждав, а винними у події виявилися підрядники.

Також наголошується, що усунення всіх наслідків надзвичайною ситуацією здійснювалось за рахунок підрядної організації. Вартість реконструкції не збільшилась.

У прокуратурі за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вулиці Дегтярівській столиці було відкрито справу та розпочато досудове розслідування.

Фото прольоту

Як відомо, у липні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі розпочали масштабне будівництво нового мосту. Згідно з планами, його ширина мала зрости з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки та комфортні тротуари.

У рамках реконструкції Дігтярівський міст планували повністю замінити. Очікувалося, що шляхопровід ремонтуватимуть у складі транспортної розв’язки, а на мосту повністю розберуть опори, прогони та фундаменти. На даний момент реконструкція продовжується.