Їздити швидко у Києві більше не можна: яка тепер максимально допустима швидкість

На ділянках, де раніше була дозволена швидкість 80 км/год, демонтували знаки обмеження швидкості "80"

З 1 листопада у Києві було введено єдиний швидкісний режим. Тепер швидкість руху по місту передбачена не більше 50 км/год, крім тих ділянок, де дозволена швидкість нижче.

На тих ділянках дороги, де раніше дозволена швидкість становила 80 км/год, знаки обмеження швидкості "80" вже демонтували. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"З 1 листопада по 1 квітня в столиці запроваджено єдиний швидкісний режим - швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча", — йдеться в повідомленні КМДА.

Зазначається, що раніше було виділено 10 ділянок дороги у столиці, де з 1 квітня до 31 жовтня поточного року дозволена швидкість була 80 км/год. Йдеться про такі ділянки:

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

Набережне шосе (від Поштової площі до Придніпровського шосе);

Придніпровське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту на вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

Автошлях Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до кордону м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 26 жовтня у столиці було відновлено роботу тролейбуса №38, а також автобусів №62 та №25. Вони курсуватимуть за своїми звичайними маршрутами.