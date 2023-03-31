У Києві водіям дозволять розганятись до 80 км/год, але не скрізь: список вулиць

Зміни торкнуться лише деяких ділянок доріг

У столиці України на деяких ділянках доріг буде змінено максимальну швидкість руху для транспортних засобів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Він поінформував, що з 1 квітня по 1 листопада у Києві дозволена швидкість руху автомобілів деякими вулицями буде збільшена до 80 кілометрів на годину.

"Згідно рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2018 року № 1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада" було розроблено відповідні схеми організації дорожнього руху", — розповідає Білошицький.

Збільшено дозволену швидкість руху та встановлено відповідні дорожні знаки на наступних ділянках доріг Києва:

проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до проспекту А. Навої);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва);

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Водночас, він нагадав, що за перевищення швидкості в Україні передбачені штрафи: перевищення більш ніж на 20 км/год. — 340 гривень, більш ніж на 50 км/год. — 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2021 році ВР ухвалила законопроект, в якому збільшуються штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху.

Також ми повідомляли, що результати опитування показали, що українські водії досить часто порушують правил дорожнього руху.