В Киеве водителям разрешат разгоняться до 80 км/ч, но не везде: список улиц

Изменения коснутся только некоторых участков дорог

В столице Украины на некоторых участках дорог будет изменена максимальная скорость движения для транспортных средств.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Он проинформировал, что с 1 апреля по 1 ноября в Киеве разрешенная скорость движения автомобилей по некоторым улицам будет увеличена до 80 километров в час.

"Согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 № 1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 01 апреля по 01 ноября" были разработаны соответствующие схемы организации дорожного движения", — рассказывает Белошицкий.

Увеличена разрешенная скорость движения и установлены соответствующие дорожные знаки на следующих участках дорог Киева:

проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до проспекта А. Навои);

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева);

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

В тоже время он напомнил, что за превышение скорости в Украине предусмотрены штрафы: превышение более чем на 20 км/ч. — 340 гривен, более чем на 50 км/ч. — 1700 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году ВР приняла законопроект, в котором увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.

Также мы сообщали, что результаты опроса показали, что украинские водители довольно часто нарушают ПДД.