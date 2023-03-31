В Киеве водителям разрешат разгоняться до 80 км/ч, но не везде: список улиц
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Изменения коснутся только некоторых участков дорог
В столице Украины на некоторых участках дорог будет изменена максимальная скорость движения для транспортных средств.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Он проинформировал, что с 1 апреля по 1 ноября в Киеве разрешенная скорость движения автомобилей по некоторым улицам будет увеличена до 80 километров в час.
"Согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 № 1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 01 апреля по 01 ноября" были разработаны соответствующие схемы организации дорожного движения", — рассказывает Белошицкий.
Увеличена разрешенная скорость движения и установлены соответствующие дорожные знаки на следующих участках дорог Киева:
- проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до проспекта А. Навои);
- проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева);
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
В тоже время он напомнил, что за превышение скорости в Украине предусмотрены штрафы: превышение более чем на 20 км/ч. — 340 гривен, более чем на 50 км/ч. — 1700 гривен.
Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году ВР приняла законопроект, в котором увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.
Также мы сообщали, что результаты опроса показали, что украинские водители довольно часто нарушают ПДД.