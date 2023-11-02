Чоловіка не зачепило дивом: на київському мосту перекинувся легковик, епічне відео

Патрульні поліцейські склали на винуватця аварії протокол

Днями на одному з київських мостів сталася масштабна ДТП. Усі транспортні засоби отримали значні пошкодження, а один із водіїв дивом вижив.

Про серйозну аварію повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. На місці події працювали правоохоронці та рятувальники.

Відомо, що під час руху у автомобіля "ГАЗ" раптово відпало переднє колесо, яке вилітіло за межі проїжджої частини. Водій був змушений негайно зупинити автомобіль прямо посеред дороги. Чоловік вийшов із машини та почав оглядати пошкодження.

У цей момент водій Mitsubishi, який намагався уникнути зіткнення з "ГАЗом", врізався в автомобіль Renault, який їхав сусідньою смугою. В результаті Mitsubishi мало не переїхав водія вантажівки і перекинувся. Чоловікову дивом вдалося вижити.

На щастя, ніхто не постраждав, проте всі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На водія Mitsubishi патрульні поліцейські склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило виникнення аварії.

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