Рус

У Києві сталася загадкова ДТП: автомобіль приземлився на дах (фотофакт)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Харківська площа у Києві Новина оновлена 04 листопада 2023, 13:01
Харківська площа у Києві. Фото Serhii Petrychenko

На місці ДТП працювали медики швидкої допомоги

У суботу, 4 листопада, на Харківській площі в Києві сталася аварія, в результаті якої легковий автомобіль опинився на пішохідному тротуарі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

На місці події працювали відповідні служби. Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі "ДТП Київ".

На даний момент відомо, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та його транспортний засіб перекинувся на дах. Судячи з опублікованого в соцмережі знімку, машина знаходиться досить далеко від проїжджої частини. Як саме водій опинився біля сходів на Харківській площі, залишається тільки здогадуватися. Також повідомляється, що у аварії обійшлося без постраждалих.

За яких обставин сталося ДТП належить встановити компетентним органам.

Місце аварії
Приблизне місце ДТП

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на київському мосту перекинувся легковик і одного з водіїв лише дивом не зачепило. Патрульні поліцейські опублікували епічне відео з місця події. Усі транспортні засоби отримали значні пошкодження, а один із водіїв дивом вижив.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія