"Трагедія ... Бігла прямо на машину": нардеп, який збив на смерть дівчину, зробив заяву

Депутат стверджує, що він був тверезий

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко офіційно прокоментував смертельну ДТП на трасі на Житомирщині. Він зізнався, що він справді перебував за кермом легковика, який наїхав на дівчину.

Про це розповів на своїй Facebook-сторінці. Депутат називає інцидент "найстрашнішим, що може статися" у житті водія.

Ніколаєнко запевняє, що він всіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ГБР, і добровільно пройде всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…", — каже він.

У коментарі "Телеграфу" Ніколаєнко прокоментував трагедію так:

"Нема чого коментувати. Трагедія… дуже шкода. Немає слів. Вона бігла прямо на машину. Як навмисно… 18 років", — сказав депутат.

На уточнююче питання про дівчину депутат заявив, що "вона полінувалася чи не захотіла йти на нього. Але вона наше авто бачила коли бігла".

Довідково: Андрій Ніколаєнко є членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Родом він із Фастова, у 2013-2014 роках був головою Кіровоградської ОДА. У 2022 році потрапив у скандал. Стало відомо, що у декларації за 2020 рік він недостовірно вказав вартість придбаного люксового автомобіля BMW, зменшивши її на 1,48 млн грн, що є ознакою порушення.

Нагадаємо, що ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Березівка (Житомирський район).

Відомо, що в автомобілі народний обранець був із дружиною. У Нацполіції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" скоїв наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку Чоп у крайній лівій смузі руху.

У мережі вже з’явилося відео з місця подій, а Телеграф розповів перші подробиці. Дізнатися про них можна, перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 жовтня у Чорткові Тернопільської області сталася смертельна аварія. Винуватцем нібито став син судді Чортківського суду адвокат Дмитро Квятковський.