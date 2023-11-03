Нардеп збив дівчину на трасі: "Телеграф" з'ясував нові подробиці, а у мережі показали відео

Справу передано ДБР

Поліцейські продовжують працювати на місці смертельної ДТП, де народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. Інцидент має свідків.

Про це "Телеграфу" розповіли у пресслужбі Нацполіції Житомирської області. За її даними, слідчо-оперативна група наразі опитує свідків та працює над встановленням усіх обставин ДТП.

У розмові з журналістом "Телеграфа" поліцейські зазначили, що справу було передано до ДБР і інші деталі будуть надавати вже їхні співробітники.

При цьому в самому бюро розслідувань поки що утримуються від офіційних коментарів. Так, у пресслужбі відомства "Телеграфу" повідомили, що поки що нічого не знають з приводу ДТП за участю нардепа, а подробиці події повідомлять пізніше.

Зазначимо, попередня правова кваліфікація побиття дівчини – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Тим часом у мережі з’являються відео з місця подій. Його опублікував депутат Федієнко, який висловив припущення, що дівчина перебігала трасу, хоча мостовий перехід знаходиться недалеко.

Нагадаємо, що ДТП сталася на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець був із дружиною. У Нацполіції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" скоїв наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку Чоп у крайній лівій смузі руху.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 жовтня у Чорткові Тернопільської області сталася смертельна аварія. Винуватцем нібито став син судді Чортківського суду адвокат Дмитро Квятковський.