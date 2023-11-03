Нардеп сбил девушку на трассе: "Телеграф" выяснил новые подробности, а в сети показали видео

Дело переданов ГБР

Полицейские продолжают работать на месте смертельного ДТП, где народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. У инцидента есть свидетели.

Об этом "Телеграфу" рассказали в пресс-службе Нацполиции Житомирской области. По её данным, следственно-оперативная группа сейчас опрашивает свидетелей и работает над установлением всех обстоятельств ДТП.

В разговоре с журналистом "Телеграфа" полицейские отметили, что дело было передано в ГБР и другие детали будут предоставлять уже их сотрудники.

При этом в самом бюро расследований пока воздерживаются от официальных комментариев. Так, в пресс-службе ведомства "Телеграфу" сообщили, что пока ничего не знают по поводу ДТП с участием нардепа, а подробности происшествия сообщат позже.

Отметим, предварительная правовая квалификация избиения девушки – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Тем временем в сети появляются видео с места событий. Его опубликовал депутат Федиенко, который предположил, что девушка перебегала трассу, хотя мостовой переход находится недалеко.

Напомним, что ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой. В Нацполиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 октября, в Черткове Тернопольской области произошла смертельная авария. Виновником якобы стал сын судьи Чертковского суда, адвокат Дмитрий Квятковский.