"Трагедия…Бежала прямо на машину": нардеп, сбивший насмерть девушку, сделал заявление

Депутат утверждает, что он был трезв

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко официально прокомментировал смертельное ДТП на трассе в Житомирской области. Он признался, что он действительно находился за рулем легковушки, которая наехала на девушку.

Об этом рассказал на своей Facebook-странице. Депутат называет инцидент "самым страшным, что может случиться" в жизни водителя.

Николаенко уверяет, что он всячески будет способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройдет все необходимые экспертизы.

"Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось. Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…", — говорит он.

В комментарии "Телеграфу" Николаенко прокомментировал трагедию следующим образом:

"Нечего комментировать. Трагедия… очень жаль. Нет слов. Она бежала прямо на машину. Как намеренно… 18 лет", — сказал депутат.

На уточняющий вопрос о девушке депутат заявил, что "она поленилась или не захотела идти на него. Но она наше авто видела когда бежала".

Для справки: Андрей Николаенко является членом Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Родом он из Фастова, в 2013-2014 годах был председателем Кировоградской ОГА. В 2022 году попал в скандал. Стало известно, что в декларации за 2020 год он недостоверно указал стоимость приобретенного люксового автомобиля BMW, уменьшив ее на 1,48 млн грн, что является признаком нарушения.

Напомним, что ДТП произошло на территории Житомирской области в селе Березовка.

Известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой. В Нацполиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения.

В сети уже появилось видео с места событий, а "Телеграф" рассказал первые подробности. Узнать о них вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 октября, в Черткове Тернопольской области произошла смертельная авария. Виновником якобы стал сын судьи Чертковского суда, адвокат Дмитрий Квятковский.