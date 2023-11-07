В Киеве женщину-военную сбили на "зебре": у нее серьезные травмы

Пострадавшая была госпитализирована

В понедельник вечером, 6 ноября, на въезде в Киев водитель автомобиля Renault сбил женщину-военную, которая несла службу на блокпосту и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в городе Киеве. На месте аварии работали медики и правоохранители.

Известно, что при въезде в столицу 66-летний водитель Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу и именно в этот момент ее сбил автомобиль. ДТП произошло по проспекту Броварскому, что в Деснянском районе столицы.

Место аварии

Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована. Как оказалось, водитель, на момент совершения аварии, был трезв — это подтвердила проверка на состояние алкогольного опьянения при помощи прибора Драгер.

По данному факту было возбуждено уголовное производство. Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что при въезде в Киев насмерть сбили военного. Водитель автомобиля Honda, совершивший смертельный наезд на мужчину, оказался частным адвокатом.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда" из-за сильного тумана совершил наезд на военного1976 года рождения, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Погибшим оказался Василий Кирий, который с апреля 2022 года встал в ряды Добровольческого формирования Броварской городской территориальной громады и нес службу на одном из блок-постов.