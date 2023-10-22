Смерть на блокпосту: при въезде в Киев насмерть сбили военного - соцсети

В полиции пока не прокомментировали происшествие

При въезде в Киев на одном из блокпостов автомобиль насмерть сбил человека. По предварительной информации, погибшим оказался военнослужащий.

Об этом ранним утром в воскресенье, 22 октября, сообщили в местном Telegram-канале dtp.kiev. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в Киев со стороны Броваров.

"При въезде в Киев от Броваров сбили насмерть военнослужащего. Детали уточняются", — говорится в сообщении.

На данный момент деталей по этому происшествию нет ни в соцсетях, ни от официальных источников. В полиции пока не комментировали информации о смертельном ДТП на блокпосту.

Отметим, что это далеко не первый случай смертельного ДТП с украинскими военными. Так, в ночь на 25 июля yедалеко от станции метро "Святошин" 23-летний водитель за рулем своего авто совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил несколько авто. В одном из авто находился военный территориального центра комплектования. Он погиб на месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 мая судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр на блокпосту сбил нацгвардейца Как оказалось, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.