Украинская журналистка погибла в страшном ДТП: с ней была вся семья (фото)

В аварии погибло два человека, еще четырех доставили в больницу

В Винницкой области произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса, в котором погибли два человека. При этом одной из жертв происшествия стала журналистка Наталия Потеева.

Как проинформировала пресс-служба областной полиции, авария произошла 15 октября около 19:30 в Гайсинском районе. Отмечается, что 53-летний водитель автомобиля SsangYong Korando выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Renault Trafic.

В результате аварии погибла 50-летняя женщина из Кропивницкого и ее 27-летний сын. Водитель автомобиля и его 16-летний сын доставлены в больницу с многочисленными травмами.

39-летний водитель микроавтобуса и его 38-летняя жена тоже получили многочисленные травмы.

Тем временем, как информирует "Суспільне", в автомобильной катастрофе погибла редактор кропивницкого подразделения "Украинского радио" Наталья Потеева. Она занималась съемками тематических проектов, в том числе и для телевидения

"Коллеги вспоминают Наталью как профессиональную радийщицу и отзывчивого человека. Она всегда стремилась полнее рассказывать о жизни области в своих эфирах, овладевала новыми форматами, была хорошим руководителем, всегда понимала и поддерживала коллег, помогала и словом, и советом", — говорится в сообщении.

Кроме того, там проинформировали, что в аварии погиб также ее старший сын, а муж и младший сын попали в реанимацию.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.