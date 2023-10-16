В Киеве легковушка насмерть сбила мужчину на электросамокате (фото)

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия

В понедельник, 16 октября, в Деснянском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом. Так, на улице Крайней дорогу не поделили водитель легкового автомобиля Audi и мужчина, который управлял электросамокатом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в городе Киеве. На месте аварии работали медики скорой помощи и правоохранители.

По предварительным данным, 43-летний водитель легкового автомобиля Audi совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте. К сожалению, мужчина управлявший самокатом получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

Полиция Киева

Данные о происшествии были внесены в ЕРДР. Расследование по данному факту продолжается. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Дальнейшую судьбу водителя легковушки решит суд.

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