У Києві легковик на смерть збив чоловіка на електросамокаті (фото)

Від отриманих травм постраждалий помер на місці події

У понеділок, 16 жовтня, у Деснянському районі столиці сталася ДТП зі смертельними наслідками. Так, на вулиці Крайній дорогу не поділили водій легкового автомобіля Audi та чоловік, який керував електросамокатом.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у місті Києві. На місці аварії працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці.

За попередніми даними, 43-річний водій легкового автомобіля Audi скоїв наїзд на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який намагався перетнути проїжджу частину в невстановленому місці. На жаль, чоловік, який керував самокатом, отримав травми не сумісні з життям і помер на місці аварії.

Поліція Києва

Дані про подію було внесено до ЄРДР. Розслідування за цим фактом триває. Причини та обставини аварії встановлюються. Подальшу долю водія легковика вирішить суд.

Раніше "Телеграф" писав про те, як не купити автомобіль із кримінальним минулим. Придбання автомобіля – це однозначно приємний момент у житті. Однак часто він приносить розчарування чи ризики зіткнутися з проблемами або навіть стати фігурантом кримінальної справи. В Україні щорічно виявляють сотні автомобілів, які перебувають у розшуку, нинішні власники яких про це навіть не здогадувалися.