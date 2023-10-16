Українська журналістка загинула у страшній ДТП: з нею була вся родина (фото)

В аварії загинуло двоє людей, ще чотирьох доправили до лікарні

У Вінницькій області сталася серйозна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса, в якому загинули двоє людей. При цьому однією із жертв події стала журналістка Наталія Потєєва.

Як проінформувала пресслужба обласної поліції, аварія сталася 15 жовтня близько 19:30 у Гайсинському районі. Зазначається, що 53-річний водій автомобіля SsangYong Korando виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом Renault Trafic.

Внаслідок аварії загинула 50-річна жінка з Кропивницького та її 27-річний син. Водія автомобіля та його 16-річного сина доставлено до лікарні з численними травмами.

39-річний водій мікроавтобуса та його 38-річна дружина також отримали численні травми.

Тим часом як інформує "Суспільне", в автомобільній катастрофі загинула редактор кропивницького підрозділу "Українського радіо" Наталія Потєєва. Вона займалася зйомками тематичних проєктів, у тому числі для телебачення.

"Колеги згадують Наталю як професійну радійницю і чуйну людину. Вона завжди прагнула повніше розповідати про життя області у своїх ефірах, опановувала нові формати, була хорошим керівником, завжди розуміла і підтримувала колег, допомагала і словом, і порадою", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там поінформували, що в аварії загинув також її старший син, а чоловік та молодший син потрапили до реанімації.

Як повідомлялося раніше, у Києві водій легкового автомобіля збив чоловіка на самокаті. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер на місці.