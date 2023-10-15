Легковик зіткнувся з автобусом і влетів у будинок: на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

Водій втратив керування та виїхав за межі проїжджої частини

У місті Павлоград на Дніпропетровщині автомобіль на великій швидкості влетів у приватний будинок. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є загиблі.

Інформація про те, що сталося, з’явилася в неділю, 15 жовтня, у місцевих Telegram-каналах. Водночас було опубліковано фото та відео з місця подій.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, виконуючи звернення, допустив зіткнення з рейсовим автобусом. Після зіткнення водій втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з електроопорою та приватним будинком", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що автомобіль, що врізався у стіну приватного будинку на вулиці Полтавській, зазнав серйозних пошкоджень. За попередньою інформацією, в авто знаходилися троє людей. Двоє із них загинули, а третій серйозно постраждав. Його негайно госпіталізували.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу офіційних коментарів щодо цієї ситуації не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі легковий автомобіль збив на тротуарі вагітну жінку. Врятувати дитину не вдалося.