Легковушка столкнулась с автобусом и влетела в дом: на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

Водитель потерял управление и выехал за пределы проезжей части

В городе Павлоград Днепропетровской области автомобиль на большой скорости влетел в частный дом. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие.

Информация о случившемся появилась в воскресенье, 15 октября, в местных Telegram-каналах. Вместе с тем были опубликованы фото и видео с места событий.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, выполняя обращение, допустил столкновение с рейсовым автобусом. После столкновения водитель потерял управление, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с электроопорой и частным домом", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что автомобиль, врезавшийся в стену частного дома на улице Полтавской, получил серьезные повреждения. По предварительной информации, в авто находились три человека. Двое из них погибли, а третий серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали.

Отметим, что на момент публикации данного материала официальных комментариев по этой ситуации не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге легковой автомобиль сбил на тротуаре беременную женщину. Спасти ребенка не удалось.