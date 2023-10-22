Смерть на блокпосту: при в’їзді до Києва на смерть збили військового — соцмережі

У поліції поки не прокоментували пригоду

При в’їзді до Києва на одному з блокпостів автомобіль на смерть збив людину. За попередньою інформацією, загиблим виявився військовослужбовець.

Про це рано вранці в неділю, 22 жовтня, повідомили у місцевому Telegram-каналі dtp.kiev. Наголошується, що дорожньо-транспортна подія сталася на в’їзді до Києва з боку Броварів.

"Під час в’їзду до Києва від Броварів збили на смерть військовослужбовця. Деталі уточнюються", — йдеться у повідомленні.

На цей момент деталей щодо цієї події немає ні в соцмережах, ні від офіційних джерел. У поліції поки що не коментували інформації про смертельну ДТП на блокпосту.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок смертельної ДТП з українськими військовими. Так, у ніч на 25 липня поблизу станції метро "Святошин" 23-річний водій за кермом свого авто скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії й протаранив кілька авто. В одному з авто знаходився військовий територіальний центр комплектування. Він загинув дома.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 травня суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на блокпосту збив нацгвардійця. Як виявилося, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.