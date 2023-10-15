На трасі у Львівській області сталася автокатастрофа: багато загиблих та постраждалих

Пасажирів дістали з авто за допомогою спецобладнання

На трасі "Трускавець-Львів" неподалік міста Дрогобич Львівської області сталася серйозна ДТП. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.

Про це у неділю, 15 жовтня, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України. На автодорозі зіткнулися два легкові автомобілі.

Наголошується, що аварія сталася о 09:21. Зіткнулися два автомобілі Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy. Внаслідок аварії загинули троє людей, і ще п’ятеро людей отримали поранення. За допомогою спеціального обладнання рятувальники звільнили двох травмованих пасажирів Volkswagen Caddy та перенесли їх у карету швидкої допомоги.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці. Загалом до ліквідації наслідків ДТП залучалося 10 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Павлограді Дніпропетровської області легковий автомобіль врізався у житловий приватний будинок. За попередньою інформацією, легковик зіткнувся з рейсовим автобусом, а потім водій втратив керування.