У Києві сталася трагічна ДТП через пролите на дорогу паливо: є загиблий (ексклюзивні фото)

Життя водія мікроавтобуса врятувати не вдалося

На виїзді з Києва на Литовському проспекті (колишнє Мінське шосе) сталося лобове зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом, через що одна людина загинула.

Як інформує кореспондент "Телеграфа" з місця події, інцидент стався за кілька кілометрів від площі Шевченка.

Згідно з попередньою інформацією, водій мікроавтобус Volkswagen помітив, що на трасі попереду нього автомобіль Mitsubishi втратив керування і врізався в відбійник через розлите на трасі дизельне пальне.

У спробі об’їхати перешкоду мікроавтобус теж втратив керування і виїхав на зустрічну смугу прямо назустріч вантажівці Scania. Водій великовантажного авто зреагувати на перешкоду не встиг, через що сталося лобове зіткнення.

Водія "Фольксваґена" госпіталізували, проте лікарі не змогли врятувати його життя. Усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Відомо, що загиблий мав близько 50 років.

ДТП у Києві

Аварії на цьому місці трапляються не вперше

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомлялося раніше, під Києвом на Ірпінській трасі сталася смертельна ДТП. Автомобіль Mitsubishi Lancer на величезній швидкості вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із трьома автомобілями. Від сили удару Mitsubishi розірвало на шматки, а двоє людей загинули.