В Киеве произошло трагичное ДТП из-за пролитого на дорогу топлива: есть погибший (эксклюзивные фото)

Жизнь водителя микроавтобуса спасти не удалось

На выезде из Киева на Литовском проспекте (бывшее Минское шоссе) произошло лобовое столкновение между грузовиком и микроавтобусом из-за чего один человек погиб.

Как информирует корреспондент "Телеграфа" с места происшествия, инцидент произошел в нескольких километрах от площади Шевченко.

Согласно предварительной информации водитель микроавтобус Volkswagen заметил, что на трассе впереди него автомобиль Mitsubishi потерял управление и врезался в отбойник из-за разлитого на трассе дизельного топлива.

В попытке объехать препятствие микроавтобус тоже потерял управление и выехал на встречную полосу прямиком навстречу грузовику Scania. Водитель большегруза среагировать на препятствие не успел, отчего произошло лобовое столкновение.

Водителя "Фольксвагена" госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Все детали инцидента устанавливают правоохранители. Известно, что погибшему было около 50 лет.

ДТП в Киеве

Аварии на этом месте случаются не впервые

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, под Киевом на ирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Lancer на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. От силы удара Mitsubishi разорвало на куски, а два человека погибли.