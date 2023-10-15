На трассе во Львовской области произошла автокатастрофа: много погибших и пострадавших

Пассажиров достали из авто с помощью спецоборудования

На трассе "Трускавец-Львов" недалеко от города Дрогобыч Львовской области случилось серьезное ДТП. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля.

Отмечается, что авария случилась в 09:21. Столкнулись два автомобиля Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy. В результате аварии погибли три человека, и еще пять человек получили ранения. С помощью специального оборудования спасатели освободили двух травмированных пассажиров Volkswagen Caddy и перенесли их в карету скорой помощи.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В целом к ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Павлограде Днепропетровской области автомобиль врезался жилой частный дом. По предварительной информации, легковушка столкнулась с рейсовым автобусом.