У Києві жінку-військову збили на "зебрі": у неї серйозні травми

Постраждалу було госпіталізовано

У понеділок увечері, 6 листопада, на в’їзді до Києва водій автомобіля Renault збив жінку-військову, яка несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. ДТП сталося у Деснянському районі столиці.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у місті Києві. На місці аварії працювали медики та правоохоронці.

Відомо, що при в’їзді до столиці 66-річний водій Renault здійснив наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту. Жінка переходила проїжджу частину пішохідним переходом і саме в цей момент її збив автомобіль. ДТП сталося по проспекту Броварському, що у Деснянському районі столиці.

Місце аварії

Постраждала отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Як виявилося, водій, на момент аварії, був тверезий — цей факт підтвердила перевірка на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюються, триває слідство.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час в’їзду до Києва на смерть збили військового. Водій автомобіля Honda, який скоїв наїзд на чоловіка, виявився приватним адвокатом.

За попередніми даними, водій автомобіля "Хонда" через сильний туман скоїв наїзд на військового 1976 року народження, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Загиблим виявився Василь Кирій, який із квітня 2022 року став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади та ніс службу на одному з блок-постів.