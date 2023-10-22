Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: стало відомо, хто збив військового

Загиблий перебував у складі ДФТГ

Стали відомі нові подробиці ДТП на блокпосту при в'їзді в Київ, в результаті якого загинув військовослужбовець. ЗМІ дізналися, хто був за кермом легкового автомобіля.

Водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового, виявився приватним адвокатом, пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела. Також зазначається, що йому 45 років.

Крім того, повідомляється, що загиблий був військовим добровольчого формування територіальної громади. Чоловіку було 47 років.

Своєю чергою у столичній поліції зазначили, що водій їхав без перепустки. А на момент скоєння ДТП була половина першої ночі та вже діяла комендантська година.

Як заявила речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс, водій "Хонди" поспішав. На її думку, чоловік хотів якомога швидше "проскочити" Київ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 травня суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на блокпосту збив нацгвардійця. Служитель Феміди перебував у стані алкогольного сп’яніння.