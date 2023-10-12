У Києві військові відкрили стрілянину на блокпосту: всі подробиці

Порушника було зупинено

На одному з блокпостів Києва пролунали постріли. Вогонь відкрили військові.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, інцидент стався на пересуваному блокпості у Святошинському районі міста, де військові разом з поліцейськими проводили навчання.

У цей момент там проїжджав водій буса Peugeot, який не став зупинятися на вимогу військових. Тому один із бійців відкрив вогонь спочатку у повітря, а потім по колесах, таким чином зупинивши машину. Наголошується, що водій від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі пролунала стрілянина. Як виявилося, поліцейські під час затримання громадянина застосували табельну зброю, внаслідок чого цивільний загинув. Ця ситуація набула широкого розголосу серед українців і правоохоронцям довелося публікувати відео з бодікамер їхніх співробітників. Після цього багато хто встав на бік копа, який зараз взято під варту.

Також ми повідомляли про те, що у Харкові невідомі напали на блокпост.