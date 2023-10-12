В Киеве военные открыли стрельбу на блокпосту: все подробности

На одном из блокпостов Киева раздались выстрелы. Огонь открыли военные.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их данным, инцидент произошел на передвигаемом блокпосте в Святошинском районе города, где военные вместе с полицейскими проводили учения.

В этот момент там проезжал водитель буса Peugeot, который не стал останавливаться по требованию военных. Поэтому один из них открыл огонь сначала в воздух, а затем по колесам, таким образом остановив машину. Отмечается, что водитель от госпитализации отказался.