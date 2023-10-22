Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: стало известно, кто сбил военного

Погибший находился в составе ДФТО

Стали известны новые подробности ДТП на блокпосту при въезде в Киев, в результате которого погиб военнослужащий. СМИ узнали, кто находился за рулем легкового автомобиля.

Водитель автомобиля Honda, насмерть сбивший военного, оказался частным адвокатом, пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. Также отмечается, что ему 45 лет.

Кроме того, сообщается, что погибший был военным добровольческого формирования территориальной общины. Мужчине было 47 лет.

В свою очередь в столичной полиции отметили, что водитель ехал без пропуска. А на момент совершения ДТП была половина первого ночи и уже действовал комендантский час.

Как заявила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, водитель "Хонды" спешил. По ее мнению, мужчина хотел как можно скорее "проскочить" Киев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 26 мая судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосту сбил нацгвардейца. Служитель Фемиды находился в состоянии алкогольного опьянения.