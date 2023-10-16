Повістки на блокпостах — це законно, але є нюанси: юрист пояснив деталі

Якщо ви прийшли до військкомату, вас направлять на медкомісію. Якщо не з'явитися на медичну комісію, настає кримінальна відповідальність, каже правознавець

Сьогодні отримати повістку чоловік призовного віку може у будь-якому публічному місці — в супермаркеті, на вулиці, дорогою на роботу чи на блокпосту. Однак у питанні мобілізації працівники та їхні роботодавці повинні знати деякі нюанси законодавства.

Їх розкрив юрист і бізнес-девелопер, голова юридичного комітету Української ресторанної асоціації Євген Комаров. Про це йшлося на одній із дискусійних панелей ресторанної конференції ProResto23, генеральним інформаційним партнером якої став сайт "Телеграф".

— Треба розуміти, що таке перша повістка, — каже експерт. — Це виклик певної особи у певне місце для певних дій у певний час. Щодо військового персонального обліку особи, то перша повістка видається для уточнення облікових даних в центрі місцевого комплектування.

Євген Комаров

Юрист зазначив, що видача таких повісток у будь-якому громадському місці насправді є законною.

— У нас дуже багато пабліків, дуже багато адвокатів, які розповідають, що видача повісток на вулиці є незаконною. А потім тим, хто їх слухав, доводиться звертатися до них по адвокатські послуги. Насправді, це законно, — говорить Євген Комаров.

За його словами, будь-яка повістка, виписана на блокпосту, в супермаркеті чи на вулиці, сигналізує вам, що ви маєте обов'язок з'явитись в терцентр комплектування та псхологічної підтримки (військкомат). Якщо людина, котра отримала повістку, цього не зробить, впродовж трьох місяців її можуть притягти до адміністративної відповідальності й оштрафувати на 1700 гривень.

— Але тут є нюанс, — каже юрист. — Якщо вам таку повістку принесли додому, ви за неї розписались під відеозапис, ви не маєте права не з'явитись. Це офіційно зафіксовано, ваші дані внесено до реєстру військовозобов'язаних. Але дуже часто на блокпостах чи вулицях йде просто роздача папірців. Про внесення інформації в реєстр не йдеться, тобто це відбувається з певними нюансами. Вони роблять щось типу "воронки продажів" — охоплюють якомога більше людей, хтось із них та й прийде до військкомату.

І навів приклад: до чоловіка на вулиці підійшли працівники військкомату і просто сказали(!), що він має на 10 годину туди прийти. Чоловік пішов, а потім телефонував юристу спитати, що робити, якщо у нього не було з собою певних документів, а медкомісія вже пройдена. Хоча така людина може мати певні захворювання, за наявності яких вона має право на відстрочку. Не розуміючи системи, чоловік може не взяти з собою документальні підтвердження, а на ВЛК його слів не дуже дослуха́лись.

— Якщо ви прийшли до військкомату, усвідомте, що точно отримаєте направлення на медичну комісію, яку точно маєте пройти, — каже юрист. — Якщо не з'явитися на медичну комісію, це кримінальна відповідальність. Якщо вже йдете до військкомату, розумійте це і одразу зберіть усі документи, які можуть підтвердити стан вашого здоров'я.

Прокоментував експерт і ситуації, коли людей хапають на вулиці, пакують у буси і силоміць везуть до військкомату.

— Якщо людина не заявила у поліцію про викрадення, якщо вона не зафіксувала всі негативні наслідки, які сталися з нею — наприклад, їй завдали тілесні ушкодження, — цього не існує. Наші люди вважають, що відео чи дописи в Instagram вирішать їхy. ситуацію. Ні, має бути особисте звернення до поліції із заявою, закон є закон. Хоча за декого вступається громадськість, але заяву потрібно писати все одно, — резюмував Євген Комаров.