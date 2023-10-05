Повістка у поштовій скриньці: у військкоматі розповіли, що буде, якщо її проігнорувати

Повістка, передана через родичів не має юридичної сили

Мобілізація в Україні триває і все частіше військовозобов’язаним чоловікам поштою надходять повістки із закликом з’явитися до Територіального центру комплектування (ТЦК). До чого зобов’язує повістка, яку кинули у поштову скриньку, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Усі нюанси із цього приводу представник військкомату озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

Майор Роман Істомін пояснив, що мобілізація — це державний процес, до якого підключено органи місцевого самоврядування, які ведуть початковий військовий облік. "Вказані посадові особи в цих органах на запит ТЦК розносять повістки, підписані начальником терцентру комплектування", — розповів він.

Представник ТЦК підкреслив, що повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресована . "Залишена в поштовій скриньці, передана через родичів, сусідів тощо, повістка не має юридичної сили ", — наголосив Істомін.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено військовий стан, у рамках якого триває загальна мобілізація. 27 липня рішенням Верховної Ради України вкотре було продовжено дію військового стану та загальної мобілізації до 15 листопада. Пвістку може отримати будь-який з чоловіків від 18 до 60 років, але це не означає відправку на фронт. Ті, хто мають законні підстави, за станом здоров’я або з інших причин, отримують відстрочку. Раніше "Телеграф" розповів, на скільки її можуть дати.

Більше про мобілізацію в Україні читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехні розпропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.II"