Повестка в почтовом ящике: в военкомате рассказали, что будет, если ее проигнорировать

Повестка, переданная через родственников не имеет юридической силы

Мобилизация в Украине продолжается и все чаще военнообязанным мужчинам по почте приходят повестки с призывом явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК). К чему обязывает повестка, которую бросили в почтовый ящик, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Все нюансы по этому поводу представитель военкомата озвучил в интервью "Телеграфу".

Майор Роман Истомин объяснил, что мобилизация — это государственный процесс, к которому подключены органы местного самоуправления, ведущие первоначальный военный учет. "Указанные должностные лица в этих органах по запросу ТЦК разносят повестки, подписанные начальником терцентра комплектования", — рассказал он.

Представитель ТЦК подчеркнул, что повестка считается врученной только тогда, когда она подписана адресуемым гражданином. "Оставленная в почтовом ящике, переданная через родственников, соседей и т.п., повестка не имеет юридической силы", — акцентировал Истомин .

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение, в рамках которого продолжается всеобщая мобилизация. 27 июля решением Верховной Рады Украины в очередной раз было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. Повестку может получить любой из мужчин от 18 до 60 лет, но это не означает отправку на фронт. Те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам, получают отсрочку. Ранее "Телеграф" рассказал, на сколько ее могут дать.

Больше о мобилизации в Украине читайте в эксклюзивном интервью "Телеграф" "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II"