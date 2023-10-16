Повестки на блокпостах – это законно, но есть нюансы: юрист объяснил детали

Если вы пришли в военкомат, вас направят на медкомиссию. Если не явиться на медицинскую комиссию, наступает уголовная ответственность, говорит правовед

Сегодня получить повестку мужчина призывного возраста может в любом публичном месте — в супермаркете, на улице, по дороге на работу или на блокпостах. Однако в вопросе мобилизации работники и работодатели должны знать некоторые нюансы законодательства.

Их раскрыл юрист и бизнес-девелопер, глава юридического комитета Украинской ресторанной ассоциации Евгений Комаров. Об этом шла речь на одной из дискуссионных панелей ресторанной конференции ProResto23, генеральным информационным партнером которой стал сайт "Телеграф".

- Надо понимать, что такое первая повестка, — говорит эксперт. — Это вызов определенного лица в определенное место для определенных действий в определенное время. Относительно военного персонального учета личности, то первая повестка выдается для уточнения учетных данных в центре местного комплектования.

Евгений Комаров

Юрист отметил, что выдача таких повесток в любом общественном месте на самом деле законна.

— У нас очень много пабликов, очень много адвокатов, которые рассказывают, что выдача повесток на улице незаконна. А потом тем, кто их слушал, приходится обращаться к ним за адвокатскими услугами. На самом деле это законно, — говорит Евгений Комаров.

По его словам, любая повестка, выписанная на блокпосту, в супермаркете или на улице, сигнализирует вам, что вы обязаны явиться в терцентр комплектования и психологической поддержки (военкомат). Если человек, получивший повестку, этого не сделает, в течение трех месяцев он может быть привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1700 гривен.

— Но есть нюанс, — говорит юрист. — Если вам такую повестку принесли домой, вы за нее расписались под видеозапись, вы не имеете права не явиться. Это официально зафиксировано, ваши данные внесены в реестр военнообязанных. Но очень часто на блокпостах или улицах идет просто раздача бумажек. О внесении информации в реестр речь не идет, то есть это происходит с определенными нюансами. Они делают что-то типа "воронки продаж" — охватывают как можно больше людей, кто-то из них и придет в военкомат.

И привел пример: к мужчине на улице подошли работники военкомата и просто сказали(!), что он должен на 10 часов туда прийти. Мужчина пошел, а затем звонил по телефону юристу спросить, что делать, если у него не было с собой определенных документов, а медкомиссия уже пройдена. Хотя такой человек может иметь определенные заболевания, при наличии которых он имеет право на отсрочку. Не понимая системы, человек может не взять с собой документальные подтверждения, а на ВЛК к его словам не очень прислушивались.

— Если вы пришли в военкомат, осознайте, что точно получите направление на медицинскую комиссию, которую точно должны пройти, — говорит юрист. — Если не явиться на медицинскую комиссию, это уголовная ответственность. Если вы идете в военкомат, понимайте это и сразу соберите все документы, которые могут подтвердить состояние вашего здоровья.

Прокомментировал эксперт и ситуации, когда людей хватают на улице, упаковывают в бусы и насильно везут в военкомат.

— Если человек не заявил в полицию о похищении, если он не зафиксировал все негативные последствия, случившиеся с ним — например, ему нанесли телесные повреждения, — этого не существует. Наши люди считают, что видео или сообщения в Instagram решат их ситуацию. Нет, должно быть личное обращение в полицию с заявлением, закон есть закон. Хотя за некоторых вступается общественность, но заявление нужно писать все равно, — резюмировал Евгений Комаров.