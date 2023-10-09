В Черновцах в военкомате побили мужчину на глазах полиции: появилась реакция ТЦК (видео)

Из-за резонанса ТЦК пришлось реагировать

В июле 2022 года в Черновицком ТЦК избили мужчину на глазах полиции, при этом правоохранители с этим даже не пытались что-то сделать.

После того как резонансное видео разлетелось по сети, в Черновицком ТЦК сообщили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство, однако о ходе расследования им информации не давали.

Видеозапись была обнародована в сети в ночь на 9 октября, на нем видно, как двое полицейских завели мужчину в здание ТЦК. Затем там появляется мужчина в гражданской одежде, который после недолгого разговора ударил задержанного головой.

После этого на кадрах заметно, что мужчину бьют еще несколько раз, в том числе и сотрудники ТЦК. Полицейские при этом даже не пытались вмешаться, а лишь стояли в стороне и улыбались.

Что стало причиной такого отношения к задержанному неизвестно, однако на кадрах видно, что все завершается подписанием некого документа, после чего задержанного вывели из здания.

После того как видеозапись разлетелась по сети в ТЦК сообщили, что происшествие произошло 31 июля, после чего было открыто уголовное производство по факту избиения гражданского лица, однако никакого сообщения о нем не поступало.

"В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Также там сообщают, что осуждают любые нарушения законодательства, а также принимают "решительные действия" чтобы подобная ситуация не повторялась впредь.

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