У Чернівцях у військкоматі побили чоловіка на очах поліції: з’явилася реакція ТЦК (відео)

Через резонанс ТЦК довелося реагувати

У липні 2022 року в Чернівецькому ТЦК побили чоловіка на очах поліції, при цьому правоохоронці навіть не намагалися щось зробити.

Після того, як резонансне відео розлетілося мережею, у Чернівецькому ТЦК повідомили, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження, проте про хід розслідування їм інформації не давали.

Відеозапис був оприлюднений у мережі в ніч на 9 жовтня, на ньому видно, як двоє поліцейських завели чоловіка до будівлі ТЦК. Потім там з’являється чоловік у цивільному одязі, який після недовгої розмови вдарив затриманого головою.

Після цього на кадрах помітно, що чоловіка б’ють ще кілька разів, у тому числі співробітники ТЦК. Поліцейські навіть не намагалися втрутитися, а лише стояли осторонь і посміхалися.

Що стало причиною такого ставлення до затриманого невідомо, проте на кадрах видно, що все завершується підписанням документа, після чого затриманого вивели з будівлі.

Після того як відеозапис розлетівся через мережу в ТЦК повідомили, що пригода сталася 31 липня, після чого було відкрито кримінальне провадження за фактом побиття цивільної особи, проте жодного повідомлення про неї не надходило.

"У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події", — йдеться в повідомленні.

Також там повідомляють, що засуджують будь-які порушення законодавства, а також вживають "рішучих дій", щоб подібна ситуація не повторювалася надалі.

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