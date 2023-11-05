Виявив небезпечний арсенал на блокпості та отримав нагороду: історія про чотирилапого героя

Пес завжди готовий захищати

Нещодавно вівчарці Еріку вручили нагороду за виявлену зброю на одному з блокпостів Харківщини. Він виявив чималий бойовий арсенал у водія легкового авто.

Пес Ерік працює у кінологічній парі з гвардійцем Еріком. Історію про те, як ці двоє несуть службу розповідає Національна гвардія України.

Примітно, що собака не завжди був таким недовірливим. Усе змінили російські авіаудари, які улесливого добряка перетворили на справжнього воїна.

"Вони абсолютно не схожі зовні, але є єдиним цілим. Мова піде про двох Еріків, які входять до кінологічної пари. Старший Ерік — гвардієць, молодший — службовий собака. Щоправда, вік у цьому випадку — річ умовна: псу – чотири роки, що відповідає біологічному віку людини 25-28 років", — йдеться у повідомленні.

Раніше собака був настільки добрим, що із задоволенням підпускав до себе дітей, дозволяючи їм, у буквальному сенсі, сідати йому на шию. Характер собаки змінило повномасштабне вторгнення. На початку березня 2022 року Ерік в розпліднику пережив чотири авіаційні удари окупантів по військовій частині й був евакуйований на захід країни.

Повернувся до Харкова лише цього року.

"Став недовірливим до незнайомців. Але турбота оточення і любов лікують рани. Псу пощастило зустріти старшого Еріка. Хлопець — дніпрянин", — пише НГУ.

Командування запропонувало старшому Еріку посаду кінолога по завершені строкової служби у 5 Слобожанська бригада НГУ.

Перша зустріч

Першу зустріч з молодшим Еріком кінолог пам’ятає у найдрібніших подробицях: "Еріка щойно привезли з евакуації. Заходжу до нього у вольєр, а він дивиться на мене і починає посміхатися, уявляєте? З усіх собак він якось по-особливому до мене поставився. Щойно зайшов у вольєр, а він одразу ставить мені на плечі свої масивні передні лапи й посміхається на всю пащу! Було враження, що зустрілися два давніх друга, які не бачилися років двадцять!"

Така реакція собаки, який у своєму чотирирічному віці вважається вже "дідом", вразила всіх. Так обидва Еріки потрапили до однієї кінологічної пари.

"У нас особливий зв’язок. Знаєте, такий міцний. Саме чоловіча дружба. Ми дуже точно відчуваємо один одного, – розповідає старший Ерік. – Я завжди впевнений у тому, що Ерік прикриє мою спину. Він завжди готовий захищати, працювати невтомно!".

Разом друзі пройшли освітній курс у спеціалізованому кінологічному центрі, склали іспити, отримали відповідні сертифікати. Працюють за принципом взаємної поваги.

"Ні я, ні Ерік ніколи не намагалися стати ватажками нашої маленької зграї, перехопити один в одного ініціативу, підпорядкувати собі. Навпаки, ми підтримуємо один одного у всьому. Якщо я щось прошу, то будьте впевнені – Ерік це зробить! Аналогічно і я – якщо є час гуляти, розважатися, гратися, то я ніколи не заберу ці хвилини радості у свого друга. У нас немає домінування одного над іншим – ми рівноправні, як і личить справжнім друзям, – розповідає кінолог. І додає: "Ерік – професіонал, який захоплений своєю службою! Він готовий іти в будь-який бій і ніколи не здасться, не зробить навіть кроку назад! А ще в нас з Еріком однакові характери. Я такий самий цілеспрямований і впертий!"

Героїчний вчинок собаки

Кілька місяців тому кінологічна пара несла службу на одному з блокпостів, розташованих на в’їзді до Харкова: перевірка документів, огляд транспорту, забезпечення громадського порядку – щоденна, але нелегка робота.

Чергову машину, що рухалася до міста, зупинила для перевірки документів. За кермом сидів молодий чоловік, який не викликав підозр, абсолютно не нервував, був люб’язним і навіть усміхненим. Але саме Ерік відчув щось недобре. Звично обнюхавши транспорт, собака сів і вказав кінологам на приховане від очей: кулемет, автомат, магазини до нього, гранати, які, на щастя, не потрапили із району бойових дій до Харкова.

"Треба було бачити його очі, коли Ерік, фактично, розкрив протизаконну дію. Тому хочу попередити всіх, що ніхто не зможе обдурити наших вихованців! Не намагайтеся ввозити до Харкова зброю та наркотики!" – категорично заявляє Ерік старший.

За цей випадок Командувач Національної гвардії України нагородив Еріка молодшого медаллю "За віддану службу".

Під час розповіді Ерік старший зворушливо підсумував:

"Знаєте, я не кину Еріка за жодних обставин. Коли йому прийде час йти на пенсію, обов’язково заберу його до себе в сім'ю! А як інакше? Він — не просто мій побратим, він — мій друг на все життя!"

Але до пенсії двом героям ще далеко. Тому плани у кінологічної двійки ґрунтовні: засвоїти максимальну кількість усіх можливих напрямів служби. Ерік старший упевнений, що їм це під силу.

"Я впевнений, що навіть за час цієї війни ви ще не один раз почуєте про його досягнення! Я ж буду завжди поруч, вчитиму, тренуватиму, підтримуватиму свого улюбленця, як друга й найвірнішого напарника, як самого себе, адже ми — практично одне ціле!", – резюмує Ерік старший.

Раніше "Телеграф" писав, що ВГО "Кінологічна спілка України" 20 жовтня вручила почесні нагороди 23 службовим собакам та їхнім кінологам. Вони працюють у 10 службах і відомствах сектору безпеки і оборони України та цілодобово боронять і рятують людей.