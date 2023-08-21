Чому собака нахиляє голову, коли до нього звертається людина

Що означає, якщо собака нахиляє голову – причини можуть бути не дуже приємними.

Щасливі володарі собак знають, наскільки ці тварини вірні, віддані та лагідні. Іноді у них з’являються шкідливі звички, і ви можете не знати, як відучити собаку гризти меблі. А коли він уважно на вас дивиться, він такий милий у цей момент. Вам здається, що він уважно вас слухає. Чи так це?

Портал santeplus пояснює — попри те, що собака не розмовляє, він багато про що говорить своїми жестами. Чи є дивовижна манера нахиляти голову праворуч чи ліворуч способом почути, що ви кажете, чи це спроба привернути вашу увагу до чогось іншого?

Собака нахиляє одне вухо — чому

Ці маленькі компаньйони дуже розумні та швидко розуміють, як привернути нашу увагу. Коли вони сидять перед нами, дивляться і нахиляють голову з боку в бік, вони знають — це найкращий спосіб покликати вас і отримати смаколики. Однак ваш собака також може нахиляти голову з інших причин, і деякі з них менш приємні.

Чому цуценя нахиляє голову. Фото: Freepik.com

Пес намагається визначити місце звуку

Собачий слух набагато кращий за людський. За найменшого підозрілого шуму пес негайно повертає вуха, що свідчить про те, що він помітив щось дивне чи тривожне. Незалежно від породи та форми вух він нахиляє голову, щоб зосередитися на звуку, який викликає його цікавість. Тому не дивуйтеся, якщо він гавкає, коли кур’єр підійде до ваших дверей, ще до того, як пролунає дзвінок.

Собака страждає від вушної інфекції

Непоодинокі випадки, коли вушні раковини собаки стають жертвами грибкової інфекції. Або в нього неприємна вушна інфекція, або там може бути сторонній предмет. Якщо ви помітили, що собака неодноразово нахиляє голову протягом дня або постійно стукає одним або обома вухами одночасно, краще не сприймати це легковажно. Потрібно подумати про те, щоб звернутися до ветеринара, щоб надати йому відповідну допомогу.

У пса травма голови чи біль

Оскільки ви можете не завжди встигати за своїм собакою на прогулянці, деякі події ви могли не бачити. Наприклад, він міг побитися з іншим псом по сусідству та отримати непомітну, на перший погляд, травму. Або випадково вдаритися головою об дерево, припарковану машину чи будь-яку іншу тверду річ на вулиці. У цьому випадку наслідки можуть відчутись лише через кілька годин. Такий тип травм може викликати дискомфорт і мимовільні нахили голови. Зазвичай через деякий час це проходить. Але якщо ви помічаєте, що собака від цього неспокійний, не зволікайте і відвідайте ветеринара.

Раніше ми розповідали, як в Україні готують собак для пошуково-рятувальної служби. Під час війни до волонтерства приєднуються навіть домашні вихованці, які стають справжніми супергероями, рятуючи людей з-під завалів.