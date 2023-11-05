Обнаружил опасный арсенал на блокпосте и получил награду: история о четырехлапом герое

Пес всегда готов защищать

Недавно овчарке Эрику вручили награду за обнаруженное оружие на одном из блокпостов Харьковщины. Он обнаружил немалый боевой арсенал у водителя легкового автомобиля.

Пес Эрик работает в кинологической паре с гвардейцем Эриком. Историю о том, как эти двое несут службу, рассказывает Национальная гвардия Украины.

Примечательно, что собака не всегда была таким настороженным. Его изменили российские авиаудары, которые льстивого добряка превратили в настоящего воина.

"Они совершенно не похожи снаружи, но является единым целым. Речь пойдет о двух Эриках, входящих в кинологическую пару. Старший Эрик — гвардиец, младший — служебная собака. Правда, возраст в этом случае — вещь условная: собаке — четыре года, что соответствует биологическому возрасту человека 25-28 лет", — говорится в сообщении.

Раньше пес был настолько добрым, что с удовольствием подпускал к себе детей, позволяя им, в буквальном смысле, садиться ему на шею. Характер собаки изменило полномасштабное вторжение. В начале марта 2022 года Эрик в питомнике пережил четыре авиационных удара оккупантов по воинской части и был эвакуирован на запад страны.

Вернулся в Харьков только в этом году.

"Став недоверчивым к незнакомцам. Но забота окружения и любовь лечат раны. Псу посчастливилось встретить старшего Эрика. Парень — днепрянин", — пишет НГУ.

Командование предложило старшему Эрику должность кинолога по завершении срочной службы в 5-ю Слобожанскую бригаду НГУ.

Первая встреча

Первую встречу с младшим Эриком кинолог помнит в мельчайших подробностях: "Эрика только что привезли из эвакуации. Захожу к нему в вольер, а он смотрит на меня и начинает улыбаться, представляете? Со всех собак он как-то по-особому ко мне отнесся. Я вошел в вольер, а он сразу ставит мне на плечи свои массивные передние лапы и улыбается на всю пасть!

Такая реакция собаки, которая в своем четырехлетнем возрасте считается уже "дедом", поразила всех. Так оба Эрика попали в одну кинологическую пару.

"У нас особенная связь. Знаете, такая крепкая. Именно мужская дружба. Мы очень точно чувствуем друг друга, – рассказывает старший Эрик. – Я всегда уверен в том, что Эрик прикроет мою спину. Он всегда готов защищать, работать без устали!".

Вместе друзья прошли образовательный курс в специализированном кинологическом центре, сдали экзамены, получили соответствующие сертификаты. Работают по принципу взаимного уважения.

"Ни я, ни Эрик никогда не пытались стать главарями нашей маленькой стаи, перехватить друг у друга инициативу, подчинить себе. Напротив, мы поддерживаем друг друга во всем. Если я что-то прошу, то будьте уверены – Эрик это сделает! Аналогично и я – если есть время гулять, развлекаться, играть, то я никогда не отниму эти минуты радости у своего друга. У нас нет доминирования одного над другим – мы равноправны, как и подобает настоящим друзьям, – рассказывает кинолог. И добавляет: который увлечен своей службой! Он готов идти в любое сражение и никогда не сдастся, не сделает даже шага назад! А еще у нас с Эриком одинаковые характеры. Я такой же целеустремленный и упрямый!"

Героический поступок собаки

Несколько месяцев назад кинологическая пара несла службу на одном из блокпостов, расположенных на въезде в Харьков: проверка документов, досмотр транспорта, обеспечение общественного порядка – ежедневная, но нелегкая работа.

Очередную машину, двигавшуюся в город, остановили для проверки документов. За рулем сидел не вызывавший подозрений молодой человек, совершенно не нервничавший, был любезным и даже улыбающимся. Но именно Эрик почувствовал нечто нехорошее. Привычно обнюхав транспорт, пес уселся и указал кинологам на скрытое от глаз: пулемет, автомат, магазины к нему, гранаты, которые, к счастью, не попали из района боевых действий в Харьков.

"Надо было видеть его глаза, когда Эрик фактически раскрыл противозаконное действие. Поэтому хочу предупредить всех, что никто не сможет обмануть наших питомцев! Не пытайтесь ввозить в Харьков оружие и наркотики!" – категорически заявляет Эрик старший.

За этот случай командующий Национальной гвардии Украины наградил Эрика младшего медалью "За преданную службу".

Во время рассказа Эрик старший трогательно подытожил:

"Знаете, я не брошу Эрика ни при каких обстоятельствах. Когда ему придет время уходить на пенсию, обязательно заберу его к себе в семью! А как иначе? Он – не просто мой собрат, он – мой друг на всю жизнь! "

Но до пенсии двум героям еще далеко. Поэтому планы кинологической двойки основательны: усвоить максимальное количество всех возможных направлений службы. Эрик старший уверен, что им это по силам.

«Я уверен, что даже за время этой войны вы еще не раз услышите о его достижениях! !", – резюмирует Эрик старший.

Ранее "Телеграф" писал, что ВОО "Кинологический союз Украины" 20 октября вручил почетные награды 23 служебным собакам и их кинологам. Они работают в 10 службах и ведомствах сектора безопасности и обороны Украины и круглосуточно защищают и спасают людей.