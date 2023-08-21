Почему собака наклоняет голову, когда к ней обращается человек

Что значит, если собака наклоняет голову — причины могут быть не очень приятными

Счастливые обладатели собак знают, насколько эти животные верны, преданы и ласковы. Иногда у них появляются вредные привычки, и вы можете не знать, как отучить собаку грызть мебель. А когда он внимательно на вас смотрит, он такой милый в этот момент. У вас создается впечатление, что он внимательно вас слушает. Так ли это?

Портал santeplus объясняет — несмотря на то, что собака не разговаривает, она говорит о многом своими жестами. Является ли удивительная манера наклонять голову направо или налево способом услышать, что вы говорите, или это попытка привлечь ваше внимание к чему-то другому?

Собака наклоняет одно ухо — почему

Наши маленькие компаньоны очень умны и быстро понимают, как привлечь ваше внимание. Когда они сидят перед нами, смотрят и наклоняют голову из стороны в сторону, они знают — это самый лучший способ позвать вас и получить вкусняшку. Однако ваша собака также может наклонять голову по другим причинам, и некоторые из них менее приятны.

Почему щенок наклоняет голову. Фото: Freepik.com

Пес пытается определить местоположение звука

Собачий слух намного лучше человеческого. При малейшем подозрительном шуме пес немедленно поворачивает уши, что свидетельствует о том, что он заметил что-то странное или тревожное. Независимо от породы и формы ушей, он наклоняет голову, чтобы сосредоточиться на звуке, который вызывает его любопытство. Поэтому не удивляйтесь, если он лает, когда курьер подойдет к вашей двери, еще до того, как раздастся звонок.

Собака страдает от ушной инфекции

Нередки случаи, когда ушные раковины собаки становятся жертвами грибковой инфекции. Либо у него неприятная ушная инфекция, либо в его ухе может быть посторонний предмет. Так что если вы заметили, что собака неоднократно наклоняет голову в течение дня или постоянно стучит одним или обоими ушами одновременно, лучше не воспринимать это легкомысленно. Необходимо подумать о том, чтобы обратиться к ветеринару, чтобы оказать ему соответствующую помощь.

У пса травма головы или боль

Поскольку вы можете не всегда поспевать за своей собакой на прогулке, некоторых событий вы могли не видеть. К примеру, она могла подраться с другим псом по соседству и получить незаметную на первый взгляд травму. Либо случайно удариться головой о дерево, припаркованную машину или любой другой твердый предмет на улице. В этом случае последствия могут ощутиться только спустя несколько часов. Такой тип травмы может вызывать дискомфорт и непроизвольные наклоны головы. Обычно через некоторое время это проходит. Но если вы замечаете, что собака от этого беспокоится, не медлите и посетите ветеринара.

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