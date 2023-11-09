Статистика вас здивує: скільки пішоходів гине на вулицях Києва у ДТП

Водії та пішоходи повинні поважати один одного

Останнім часом Києві різко зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У деяких випадках, на жаль, аварії виявляються летальними.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області. Пішоходів в черговий раз попереджають про те, що треба поводитися вкрай обережно поблизу проїжджих частин.

Так, відомо, що на початок поточного року лише у межах міста Києва було зафіксовано 589 аварій за участю пішоходів. З них загинуло 52 особи та було травмовано 510 людей.

У зв’язку з цією тенденцією правоохоронці ще раз нагадують про те, що на дорозі водії та пішоходи мають поважати один одного.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, дотримуйтесь основних правил:

Водій транспортного засобу згідно з п. 18. 1 ПДР, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Пішоходу згідно з п. 4. 14 (а) та 4. 14 (б) ПДР забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, а також раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жінку-військову збили на "зебрі": у неї серйозні травми. Відомо, що під час в’їзду до столиці 66-річний водій Renault здійснив наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту. Жінка переходила проїжджу частину пішохідним переходом і саме в цей момент її збив автомобіль. ДТП сталося по проспекту Броварському, що у Деснянському районі столиці.