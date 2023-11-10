Скільки нетверезих українців патрульні зловили за кермом у 2023 році: статистика приголомшує

Порушників штрафують та позбавляють водійських прав

Поліцейські за 10 місяців 2023 року виявили близько 130 тисяч водіїв у стані спʼяніння, який часто стає причинами трагічних ДТП. І йдеться не тільки про алкоголь, адже нетверезий стан може бути спровокований наркотичними препаратами, ліками.

Порушникам може загрожувати штраф від 17 000 до 51 000 грн, адміністративний арешт, позбавлення водійських прав та конфіскація автомобіля. Про це повідомляє у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"128 992 протоколи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння склали поліцейські за 10 місяців 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Також Білошицький нагадує, що ст. 130 КУпАП — не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а і про:

керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння,

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції,

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Яку відповідальність це передбачає

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у МВС повідомили, що з 24 лютого 2022 року, коли почалася війна росії проти України, в дорожньо-транспортних пригодах на блокпостах загинуло 11 військовослужбовців та співробітників Національної поліції. Ще 37 осіб зі складу ЗСУ та НПУ зазнали травм та поранень.