Законно ли штрафовать за перевозку детей без автокресла: ответ вас удивит

Хотя за нарушение этой нормы предусмотрен немалый штраф

Украинские правила дорожного движения запрещают перевозить в автомобиле детей, рост которых менее 150 сантиметров, без использования автокресел или других удерживающих систем. Если ранее предполагался числовой показатель роста в 145 см, то с октября его увеличили еще на 5 см.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф. Он установит 510 гривен, если нарушаете впервые. Если это повторяется, закон предусматривает штраф в размере 850 гривен. Однако закон очень несовершенен, и этого штрафа можно избежать.

В чем проблема

Дело в том, что закон не устанавливает процедуру, как сотрудники полиции должны измерять рост ребенка. Более того, он даже не позволяет этого делать. Тогда, значит, инспектор должен задокументировать это "на глаз"?

Эксперты отмечают, что эта норма закона не может работать, поскольку сотрудник полиции не может задокументировать нарушение или проверить его. Правозащитники отмечают, что даже если инспектор составит протокол, вряд ли его можно будет провести через суд.

Напоминаем, что в Украине можно возить детей в авто, используя автокресло или ремни безопасности. На переднем сидении также можно перевозить несовершеннолетних, если поставить детское сиденье против направления движения. Также нужно выключить фронтальную подушку безопасности на время поездки, ведь при срабатывании она может нанести серьезный ущерб маленькому пассажиру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперт прогнозирует исчезновение одного из видов топлива на АЗС Украины.