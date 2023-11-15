Чи законно штрафувати за перевезення дітей без автокрісла: відповідь вас здивує

Хоча за порушення цієї норми передбачений немалий штраф

Українські правила дорожнього руху забороняють перевозити в автомобілі дітей, зріст яких менше ніж 150 сантиметрів, без використання автокрісел чи інших утримуючих систем. Якщо раніше передбачався числовий показник зросту у 145 сантиметрів, то з жовтня його збільшили ще на 5 см.

За порушення цієї норми передбачений штраф. Він встановить 510 гривень, якщо порушуєте вперше. Якщо це повторюється, закон передбачає штраф розміром у 850 гривень. Проте закон дуже недосконалий, і цього штрафу можна уникнути.

У чому проблема

Річ у тім, що закон не встановлює процедуру, як працівники поліції мають вимірювати зріст дитини. Ба більше — ця норма не дозволяє цього робити взагалі. Тоді, виходить, інспектор повинен задокументувати це "на око".

Експерти зазначають, що ця норма закону не може працювати, оскільки працівник поліції не може задокументувати порушення чи перевірити його. Правозахисники зазначають, що, навіть якщо інспектор складе протокол, навряд чи його можна буде провести через суд.

Нагадуємо, що в Україні можна возити дітей в авто, використовуючи автокрісла або ремені безпеки. На передньому ж сидінні також можна перевозити неповнолітніх, якщо поставити дитяче сидіння проти напряму руху. Також потрібно вимкнути фронтальну подушку безпеки на час поїздки, адже при спрацьовуванні вона може завдати серйозної шкоди маленькому пасажиру.

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