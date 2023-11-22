Украинцам рассказали, как правильно прогревать авто зимой: топ самых распространенных ошибок

Используя эти советы, вы сэкономите свое время и деньги

Во многих современных автомобилях, особенно тех, которые ориентированы на рынки стран с холодным климатом, есть предпусковой подогреватель двигателя. Это специальное устройство, прогревающее авто, пока вы еще дома.

Те, у кого нет такой функции, по-доброму завидуют, ведь садиться в холодную машину, да еще ждать, пока она прогреется, не очень приятно. К счастью, есть методы, ускоряющие этот процесс.

Рассказываем о самых распространенных ошибках при прогревании авто в морозы. Зная их, вы избежите проблем и еще сэкономите драгоценное время.

Не включайте печку на максимум

Чтобы прогреть салон, нужно сначала прогреть двигатель. Если он холоден, то и салон не будет отапливаться. Чтобы подавать слегка подогретый воздух в печку, нужно, чтобы жидкость в двигателе имела хотя бы 50 градусов Цельсия.

Если вы включили печку на максимум, холодный воздух, проходящий через радиатор слишком быстро, не будет успевать прогреться. Поэтому рекомендуется установить режим минимального нагрева печки.

Лучше, когда есть функция климат-контроля. Тогда необходимо установить автоматический режим, и система будет самостоятельно оптимизировать прогрев салона.

Машина быстрее прогревается во время движения

Не нужно прогревать салон автомобиля еще на стоянке. Современные двигатели даже в мороз прогреваются за 3-5 минут, чтобы на автомобиле можно было ездить.

Поэтому лучше прогреть двигатель и ехать. А салон прогреется во время движения.

Рециркуляция воздуха

Режим рециркуляции воздуха очень полезен зимой. Если печка берет воздух с улицы, ей потребуется гораздо больше времени для прогрева, чем когда нагревать воздух из салона.

Не забывайте включать этот режим зимой. Он поможет быстрее нагреть машину и сэкономить на топливе.

Ранее Телеграф рассказывал, что некоторым водителям нужно оформить двойную страховку. Иначе им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.