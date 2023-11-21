Російський реп та дорогі сумки: дочка скандального нардепа Одарченко "пропалює" життя (відео)

Що викладає в соцмережі дочка підозрюваного у хабарі нардепа

Вранці вівторка, 21 листопада, НАБУ оголосило про підозру у спробі підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма народному депутату від "Слуги народу" Андрію Одарченку. Тим часом його дочка у своїх соцмережах хвалиться багатим життям і співає пісні російського репера, який підтримує війну проти України.

Як повідомляє telegram-канал "Слон", Одарченко хотів домогтися виділення коштів із фонду ліквідацій наслідків війни на ремонт університету, в якому був ректором.

"Стандартний набір українського депутата: підозра в корупції, незадекларовані родичі, діти, зачитуючі російський реп", — йдеться у повідомленні.

Там звернули увагу на те, що поки Одарченко намагався організувати корупційну схему, його дочка записує відео під пісню репера Тіматі, який підтримує вторгнення. Також вона вихваляється сумками іменитих брендів, кожна з яких коштує по кілька тисяч доларів.

Нагадаємо, 21 листопада слідом за Одарченком аналогічну підозру також отримав нардеп Сергій Лабазюк із фракції "За майбутнє".