Ще одному нардепу повідомили про підозру: обшуки йдуть в чотирьох депутатів

Топчиновник, якого намагалися підкупити, є відомою особистістю

В Україні ряд депутатів проводить обшуки у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з відновленням України. Декому вже повідомили про підозру.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їх даними, йдеться про Дмитра Микишу, Андрія Одарченка, Сергія Лабазюка та Володимира Козака. Причому, за інформацією наших джерел, мова йде про різні епізоди.

Варто зазначити, що інформацію вже частково підтвердили правоохоронці, інформуючи, що одному з нардепів повідомили про підозру в підкупі топчиновника. Його ім’я не розкривається, проте "Телеграф" дізнався, що в цьому випадку йдеться про "слугу" Одарченка.

У НАБУ кажуть, що 21 листопада буде важливим днем для України та зазначили, що його підозра це лише перша історія. Ймовірно, надалі нам розкажуть ще й про вищезгаданих осіб.

Так ось, за даними слідчих, Одарченка було затримано на спробі надати неправомірну вигоду топчиновнику в криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

"Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топ-чиновника надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Інформацію про Одарченка вже підтверджує і нардеп Олексій Гончаренко. Він також розкрив деякі важливі подробиці справи.

За його словами, топчиновник, якого хотів підкупити нардеп, є голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"А ще цей "слуга" Одарченка є членом Комітету атикорупційної політики. І сьогодні (!!!) ще було засідання Комітету, на якому було керівництво НАБУ. І його затримали прямо перед засіданням і під будівлею Комітету йому і вручили цю підозру", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Водночас, додає Гончаренко, обшуки прямо зараз йдуть у Сергія Лабазюка і Володимира Козака.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Греції 13 листопада затримали підозрюваного у розкраданні грошей Міноборони України.