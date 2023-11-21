Еще одному нардепу сообщили о подозрении: обыски идут у четырех депутатов

Топ-чиновник, которого пытались подкупить, является известной личностью

В Украине у ряда депутатов проводят обыски в связи с преступлениями, связанными с восстановлением Украины. Некоторым уже сообщили о подозрении.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, речь идет о Дмитрии Микише, Андрее Одарченко, Сергее Лабазюке и Владимире Козаке. Причем, по информации наших источников, речь идет о разных эпизодах.

Стоит отметить, что информацию уже частично подтвердили сами правоохранители, информируя, что одному из нардепов сообщили о подозрении в подкупе топ-чиновника. Его имя не раскрывается, однако "Телеграф" узнал, что речь в этом случае идет о "слуге" Одарченко.

В НАБУ говорят, что 21 ноября будет важным днем для Украины и отметили, что его подозрение это только первая история. Вероятно, в дальнейшем нам расскажут еще и о вышеуказанных личностях.

Так вот, по данным следователей, Одарченко был задержан на попытке дачи неправомерной выгоды топ-чиновнику в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. дол. США. В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

"После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. дол", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

Информацию об Одарченко уже также подтверждает и нардеп Алексей Гончаренко. Он также раскрыл и некоторые важные подробности дела.

По его словам, топ-чиновник, которого хотел подкупить нардеп, является глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

"А еще этот "слуга" Одарченко член Комитета атикоррупционной политики. И сегодня (!!!) еще было заседание Комитета, на котором было руководство НАБУ. И его задержали прямо перед заседанием и под зданием Комитета ему и вручили это подозрение", — говорится в сообщении.

В это же время, добавляет Гончаренко, обыски прямо сейчас идут у Сергея Лабазюка и Владимира Козака.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Греции 13 ноября задержали подозреваемого в хищении денег Минобороны Украины.