Украл у Минобороны десятки миллионов: в Греции задержали непростого украинца

Украинцу грозит до 15 лет за решеткой

В Греции 13 ноября задержали подозреваемого в хищении денег Минобороны Украины. Бывшего директора одной из частных компаний подозревают в том, что он незаконно присвоил 43 млн гривен из госбюджета.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины. Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Украину для правосудия.

Следствие установило, что подозреваемый сговорился еще с несколькими людьми и завладел деньгами ООО, которое получило их в качестве предварительной оплаты по договорам с Минобороны Украины. Деньги предназначались для закупки товаров военного назначения. Сумма была перечислена на счета ФОП за якобы предоставление работ и услуг. Незаконно завладел деньгами подозреваемый, который тогда был директором компании, в период со 2 марта по 10 мая 2022 года.

Уже 12 июля того же года злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и распоряжение имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой). Согласно этим статьям, украинцу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Вероятно, вскоре после этого подозреваемый выехал за границу, так как 6 ноября 2023 года Офис Генпрокурора Украины обратился к правоохранителям Греции. Украинца просили задержать и поместить под временный арест. Кроме того, в сотрудничестве с Интерполом удалось направить запрос на публикацию "Красного оповещения" (запрос перед экстрадицией).

В итоге благодаря действиям правоохранителей злоумышленника удалось задержать в Афинах, а местный Апелляционный суд постановил взять его под временный арест. Сейчас готовятся необходимые документы для того, чтобы Украина смогла забрать злоумышленника и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одному из руководителей банка "Финансы и Кредит" сообщили о подозрении. Он может быть причастен к хищению почти полумиллиарда гривен.