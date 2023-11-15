В Харькове задержан доцент-предатель: наводил ракеты на город и был агентом ГРУ

Он также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов

Контрразведка Службы безопасности задержала агента россии, который и корректировал удары по военной и критической инфраструктуре Харькова. Им оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, российская военная разведка (ГРУ) дистанционно завербовала его после начала полномасштабного вторжения.

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины. Оно многократно подвергалось российским обстрелам, сообщили в СБУ.

Кроме того предатель отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова. Агента рф задержали в собственном доме в областном центре.

Задержание предателя

У него нашли переписку с "заказчиком"

Он активно сотрудничал с врагом

Доцент также пытался создать "пятую колону"

По материалам следствия, он передавал разведданные врагу через мессенджер текстовыми сообщениями и отметками на электронных картах. Во время обысков в квартире задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его сотрудничества с агрессором.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей, продолжается расследование. Доценту грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что контрразведка Службы безопасности в ходе многоэтапной спецоперации вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. Контрразведчики ввели в его поле зрения действующую сотрудницу СБУ и создали условия ее "согласия" на сотрудничество с врагом. Злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку".