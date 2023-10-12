Агентура рф распространялась десятилетиями: глава СБУ сделал интересное сравнение

Агентам россии в основном поручено собирать информацию о военных целях

Украинские спецслужбы продолжают системную работу по разоблачению агентов спецслужб россии. Так, Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны уже выявила более 2 тысяч человек, совершивших государственную измену.

Глава СБУ Василий Малюк сравнил распространение российской агентуры в предвоенные десятилетия с раковыми клетками, пишет The Wall Street Journal. Влиятельное американское издание отмечает, что обезвреживание предателей критически важно для победы Украины в войне против россии.

"Российская агентура раньше разрасталась в Украине, словно раковые клетки", — отметил Малюк. Сейчас, по его словам, "СБУ как хирург" пытается выявить и задержать шпионов.

Издание подчеркивает, что поскольку война перешла в более стабильную фазу, российским агентам в основном поручено собирать информацию о военных целях, включая армейские базы, мастерские и склады боеприпасов.

Ссылаясь на украинских чиновников, WSJ отмечает, что шпионы часто работают за деньги. Также иногда их вербуют с применением пыток или угроз во время заключения на оккупированных территориях.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности Украины установила личности наводчиков российских "Искандеров", которыми оккупанты ударили по кафе в селе Гроза на Харьковщине. В результате атаки погибли 59 человек.