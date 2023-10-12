Российский удар по селу Гроза: число погибших снова выросло

В реанимации скончалась еще одна пострадавшая

Число жертв российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области возросло до 56 человек. Среди погибших нет ни одного военного. Это мирные жители, которые пришли помянуть погибшего на войне земляка.

В среду вечером, 11 октября, в реанимации скончалась еще одна пострадавшая 53-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что российские военные 5 октября атаковали село Гроза ракетой "Искандер". Под удар попал магазин и кафе, где в это время люди поминали погибшего военного. Специалисты исследовано 135 останков тел жертв российского удара. Криминалисты провели 288 ДНК-исследований.

Раннее "Телеграф" показал, как после теракта выглядит Гроза. На фото можно заметить, что от кафе не осталось практически ничего, кроме руин.

Мировые лидеры отреагировали на очередной акт террора россиян в Украине. Так, например, Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Напомним, что СБУ нашла тех, кто навел российскую ракету на село Гроза. Как выяснилось, это были двое братьев, являющиеся любителями "русского мира".